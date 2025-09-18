Lamptey sogni e sorrisi Speedy Tariq il velocista | Questo un club storico Il mio idolo è Dani Alves

Volto simpatico. Sorriso di quelli destinati a conquistare i tifosi viola. Tariq Lamptey vuole andare veloce. D’altra parte la velocità è la caratteristica principale del suo essere esterno di fascia. Si è presentato così l’ultimo acquisto del mercato estivo della Fiorentina. "Sono molto felice di giocare in Serie A, che è un campionato di altissimo livello. Vengo dalla Premier League, spero di poter mettere in mostra la mia velocità, qualità al servizio di questa squadra. Non vedo l’ora di poter aiutare i miei compagni a raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo grandi giocatori, anche i tifosi mi hanno dato un caloroso benvenuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

