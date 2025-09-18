di Stefania Nobile Nei giorni successivi all’uccisione di Charlie Kirk l’amministrazione Trump e i suoi alleati hanno scatenato un torrente di minacce contro la “sinistra radicale” bollando il dissenso come “terrorismo interno” e dichiarando di fatto che educatori, infermieri e lavoratori federali sono potenziali nemici dello stato. Le aziende si sono unite all’epurazione: dipendenti delle compagnie aeree, insegnanti, giornalisti e altri lavoratori sono stati licenziati semplicemente per aver fatto osservazioni critiche su Kirk. Tutto questo viene fatto elevando alla statura di eroe nazionale un individuo le cui posizioni politiche erano innegabilmente fasciste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'America di Trump innalza Kirk a eroe nazionale. Eppure a me ricordava tanto un certo Rockwell