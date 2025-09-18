L' ambulatorio dell' ospedale di Civita Castellana chiuso per la festa patronale | malata oncologica rimandata a casa
Ha dell'incredibile quanto accaduto martedì 16 settembre all'ospedale Andosilla di Civita Castellana. Alcuni pazienti, tra cui una donna in cura oncologica, hanno trovato gli ambulatori chiusi a causa della festività patronale di San Marciano e Giovanni.A riportare l'episodio è il quotidiano La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
ambulatorio - ospedale
Viterbo. Riparte al S. Rosa l’ambulatorio di chirurgia dell’obesità - Negli ultimi mesi, l’ambulatorio di Viterbo aveva sospeso le proprie attività a causa del trasferimento della dottoressa che lo coordinava. Come scrive quotidianosanita.it
Malata oncologica deve fare un esame fissato da tempo ma trova l’ospedale chiuso - Non è una provocazione né uno scherzo di dubbio gusto, ma quanto è accaduto martedì a Civita Castellana per l'amara sorpresa di una ... Riporta lanazione.it