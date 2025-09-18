Stavolta non si è astenuta al momento del voto o non si è presentata in Giunta, ma – pur non essendo previsto un voto esplicito sulla delibera – si è espressa in maniera "contraria" alla vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter e al progetto di nuovo stadio e di demolizione del Meazza da parte di Diavolo e Biscione. "In questo momento, nel rush finale dell’operazione San Siro, da assessora credo fosse necessario prendere una posizione più netta", commenta Elena Grandi, assessora comunale al Verde e all’Ambiente ed esponente di Europa Verde. "È giusto che la delibera vada in Consiglio comunale – premette Grandi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'ambientalista Grandi: "Progetto impattante. Per questo dico no"