L' ambasciatore Usa in Italia | Meloni leader forte grande vantaggio per l' Italia La violenza politica? I social radicalizzano

Il diplomatico, imprenditore e proprietario degli Houston Rockets: «L'Italia può essere in prima fila sul digitale. Trump adora questo Paese. Avete il cibo migliore del mondo, potevo venire solo qui».

Roberto Baggio ambasciatore d’eccellenza al Summer Fancy Food di New York: entusiasmo per il Divin Codino al Padiglione Italia

L’Ambasciata di Israele in Italia partecipa commossa al dolore delle famiglie Meir e Cohen per la improvvisa scomparsa della Prof.ssa Amira Meir, già consorte del compianto ambasciatore Gideon Meir (2006–2012). La personalità della Prof.ssa Meir ha lasci - facebook.com Vai su Facebook

L’ambasciatore russo accusa ancora l’Italia ma Salvini lo abbraccia. Alla festa anche D’Alema - la Repubblica - X Vai su X

L’ambasciatore russo accusa ancora l’Italia ma Salvini lo abbraccia - L’incontro tra Paramonov e il leghista al ricevimento cinese dove c’era anche l’ex premier. Secondo repubblica.it