L' ambasciatore delle Nazioni Unite Philip Bonn ricevuto dal vicesindaco Bongiorno
Il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno ha ricevuto nei giorni scorsi la visita istituzionale di una delegazione composta dal colonnello Philip Bonn, cavalier di Gran Croce e ambasciatore delle Nazioni Unite Igo, con incarico agli affari esteri del Corpo Ecoforestale Nazionale, accompagnato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: ambasciatore - nazioni
L’Amministrazione Comunale di Martone celebra con orgoglio l’Ambasciatore Giorgio Marrapodi per il suo nuovo incarico alle Nazioni Unite a New York, augurandogli successo e riconoscendo il suo contributo alla diplomazia italiana. ? Leggi l’approfond - facebook.com Vai su Facebook
L'ambasciatore delle Nazioni Unite Philip Bonn ricevuto dal vicesindaco Bongiorno; Dal Brasile alla Romagna per unire i popoli, la rosa di Anita Garibaldi in Biblioteca Malatestiana; La rosa di Anita Garibaldi. Dal Brasile alla Malatestiana.