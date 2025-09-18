L' ambasciatore delle Nazioni Unite Philip Bonn ricevuto dal vicesindaco Bongiorno

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno ha ricevuto nei giorni scorsi la visita istituzionale di una delegazione composta dal colonnello Philip Bonn, cavalier di Gran Croce e ambasciatore delle Nazioni Unite Igo, con incarico agli affari esteri del Corpo Ecoforestale Nazionale, accompagnato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

