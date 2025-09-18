L’Ambasciatore Britannico in Italia in Municipio

Il Sindaco Michele Guerra, oggi, in Municipio, ha incontrato Lord Edward David Gerard Llewellyn, Ambasciatore Britannico in Italia, accompagnato dal Console Generale Britannico a Milano Kassim Ramji. Il colloquio è stato occasione per approfondire temi di comune interesse e rafforzare i rapporti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

