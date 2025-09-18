L’Ambasciatore Britannico in Italia in Municipio
Il Sindaco Michele Guerra, oggi, in Municipio, ha incontrato Lord Edward David Gerard Llewellyn, Ambasciatore Britannico in Italia, accompagnato dal Console Generale Britannico a Milano Kassim Ramji. Il colloquio è stato occasione per approfondire temi di comune interesse e rafforzare i rapporti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri guai per Starmer. L'ambasciatore britannico negli Usa definì Epstein suo "migliore amico"
Sir Richard Moore, che a fine mese lascerà la guida di MI6 (alla prima donna a capo del servizio, Blaise Metreweli), è il favorito per diventare il nuovo ambasciatore britannico negli USA dopo il licenziamento di Lord Mandelson.
Il Governo del Regno Unito, su decisione del Primo Ministro Keir Starmer, ha disposto la rimozione di Lord Peter Mandelson dal ruolo di Ambasciatore britannico negli Stati Uniti. La revoca dell'incarico è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del Foreig
Italia, bilaterale tra Meloni e premier britannico Starmer: focus su immigrazione irregolare - Starmer: "Fondamentale impedire la partenza dei migranti" Il premier
Il ministro dell'Interno britannico in Italia: "Soluzioni innovative per fermare i migranti" - La visita in Italia arriva dopo che il Parlamento britannico ha approvato la controversa legge sulla sicurezza, che prevede la deportazione in Ruanda di alcuni immigrati clandestini arrivati nel Regno