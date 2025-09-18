L’ Allianz Milano, anche se a distanza, si gode il talento di Ferre Reggers, opposto belga che ha brillato nella sfida del Mondiale 2025 proprio contro la nazionale italiana di Ferdinando De Giorgi. In attesa che ritorni quello che può essere considerato il giocatore di punta, così come gli altri impegnati nelle Filippine e lo stesso coach Roberto Piazza (ct dell’Iran), la formazione lombarda sta lavorando seguita dal secondo allenatore Nicola Daldello. I meneghini stanno cercando di trovare la giusta amalgama per la partenza del campionato e lo stanno facendo svolgendo i primi test match al Centro Pavesi Fipav. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Allianz Milano vuole stupire tutti. Fusaro: "Lavoriamo per crescere"