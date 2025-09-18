L’alfabetizzazione digitale a scuola Parte il progetto anti-cyberbullismo
Mentre le cronache continuano ad essere funestate da tragedie come quella del 14enne di Latina che si è tolto la vita a causa di episodi di bullismo, "parla" versiliese il progetto che partirà giovedì 25 da Firenze e destinato a dirigenti e docenti di tutte le scuole della Regione. L’obiettivo è prevenire e proteggere gli studenti dalle insidie della rete. La novità si chiama "Progetto di alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici della Regione Toscana", nato dalla sinergia tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana e l’associazione "Riaccendi il sorriso" di Pietrasanta, e rivolto ai dirigenti scolastici e docenti referenti per il cyberbullismo di tutte le scuole toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
