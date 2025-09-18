L’Air Force One con Trump rischia la collisione con un aereo di linea mentre viaggia verso l’Inghilterra per incontrare Re Carlo

Rischio di collisione in volo per l ‘Air Force One, a bordo del quale si trovava il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e un volo di linea Spirit Airlines. I velivoli sorvolavano Long Island, nello stato di New York, quando il jet passeggeri si è avvicinato troppo all’aereo presidenziale, richiedendo una manovra di emergenza. Il fatto è avvenuto lunedì 15 settembre. La Federal Aviation Administration ha aperto un’indagine e si è riacceso anche il dibattito sulla sicurezza nei cieli americani. Secondo le prime ricostruzioni dei federali e dei dati radar, l’Air Force One stava trasportando il presidente verso il Regno Unito dove in questi giorni è stato ricevuto dal Re Carlo III. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

