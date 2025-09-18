L' agrumeto di villa Pugliatti non si tocca il Tar dà ragione ai proprietari
Il Tar di Catania salva l'agrumeto di Villa Pugliatti e costringe il Comune a ripensare il progetto della piastra logistica di Tremestieri.Il tribunale amministrativo regionale ha infatti respinto il ricorso del Comune contro la decisione della Regione di apporre un vincolo al fondo agricolo di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: agrumeto - villa
L’agrumeto della Villa Reale: "Ho riscoperto le specie perdute"
SERATE D’AGOSTO A META – “SOGNANDO NAPOLI” Giardino degli Agrumi – Villa Comunale di Meta ? Venerdì 22 agosto – dalle ore 21:00 Nel suggestivo Giardino degli Agrumi della Villa Comunale, venerdì 22 agosto andrà in scena il concerto “S - facebook.com Vai su Facebook
L'agrumeto di villa Pugliatti non si tocca, il Tar dà ragione ai proprietari.
Villa Pugliatti, Alessandro Russo: “Il Comune non ricorra contro la sentenza del Tar - La sentenza con la quale il Tar di Catania ha “salvato” l’agrumeto di villa Pugliatti, bocciando il ricorso del comune di Messina contro l’apposizione del vincolo di tutela posto dall’Assesso ... Si legge su letteraemme.it
“Salvo l’agrumeto di Villa Pugliatti”: respinto il ricorso presentato dal Comune - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto infatti il ricorso presentato dal Comune di Messina per chiedere l’annullamento del vin ... Segnala letteraemme.it