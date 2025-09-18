L’Agorà della Dieta Mediterranea | al Caruso Hotel di Ravello tante storie per raccontare un unico territorio

di Emilia Filocamo Marco Rizzo ha la sua Felitto tutta negli occhi e nel sorriso aperto, sincero: sembra quasi di intravedere il paese, i contrafforti, i campi, il modo in cui si alternano gli alberi di ulivo, l’intreccio nodoso dei tronchi. La sua gioia, quando comincia una degustazione, arriva diretta, palpabile: ciò che offre non è soltanto il frutto di un lavoro costante ma innanzitutto la prova di una scommessa vinta, di una tenacia che è stata premiata. Parlare con Michele Ferrante è un’esperienza che andrebbe consigliata a tutti. Chi si aspetta il classico imprenditore completamente ed esclusivamente focalizzato sul proprio prodotto, il celebre fagiolo di Controne, e sulla sua realtà aziendale, resterà deluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it