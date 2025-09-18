L’Agenzia deve sapere quanti soldi ci sono sui conti correnti E la commissione sul magazzino fiscale boccia la riforma della riscossione

Mentre la Lega continua a insistere perché nella legge di Bilancio entri una nuova generosa rottamazione delle cartelle esattoriali non pagate, la commissione nominata dal Mef con l’incarico di esaminare il magazzino fiscale rompe le uova nel paniere della maggioranza. La bozza della relazione finale ultimata nei giorni scorsi segnala infatti “la necessità di una profonda riflessione sulla complessiva politica di recupero fiscale di natura coattiva”. È una bocciatura della riforma della riscossione messa in campo dal governo Meloni nell’ambito della delega fiscale, giudicata insufficiente per aumentare l’efficienza di un sistema le cui performance oggi sono le peggiori dell’area Ocse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

