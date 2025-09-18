Lafram in viaggio sulla Flotilla | Un dovere esserci Ma dove sono i nostri governanti?

Il bolognese, leader delle Comunità islamiche: “Stiamo rischiando per un obiettivo. Almeno le persone a bordo dimostrano che c’è ancora un briciolo di umanità, quello che sta avvenendo nella Striscia è responsabilità condivisa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lafram in viaggio sulla Flotilla: “Un dovere esserci. Ma dove sono i nostri governanti?”

