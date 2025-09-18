L' aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani | avviato iter dall' Enac

Il consiglio di amministrazione dell'Enac, Ente nazionale aviazione civile, ha avviato l'iter l'intitolazione dell'aeroporto di Pantelleria a Giorgio Armani, morto il 4 settembre scorso all’età di 91 anni. Il Cda ha diffuso un comunicato in cui spiega di aver "accolto l'iniziativa promossa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini" allo stilista "profondamente legato alla comunità pantesca", e ha disposto "l'avvio di un'istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia" di Armani. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

