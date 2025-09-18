Ladri acrobati al Mirabello di Cantù | negozi allagati per 500 euro di bottino

Nottata movimentata al centro commerciale Mirabello di Cantù, dove una banda di ladri acrobati è riuscita a introdursi arrampicandosi sopra la galleria e forzando il controsoffitto. Per entrare hanno rimosso alcuni pannelli e, nel tentativo, hanno danneggiato le tubazioni dell’acqua, provocando. 🔗 Leggi su Quicomo.it

