L’addio a Di Rocco funerali oggi in Duomo Striscioni e affetto | l’abbraccio della Curva Sud
AREZZO Il dolore di Arezzo si raccoglie oggi intorno alla figura di Emanuele Di Rocco (nella foto), il ristoratore rimasto vittima del terribile incidente stradale avvenuto venerdì 12 settembre in via Anconetana. Dopo giorni di attesa, la sua salma è rientrata in città, ieri in molti gli hanno fatto visita nella camera ardente allestita al San Donato. Oggi, alle 15, il funerale sarà celebrato in Duomo: l’ultimo abbraccio di una comunità scossa e ancora incredula. Di Rocco, titolare del Passaparola di viale Michelangelo, stava tornando a casa dopo il servizio del pranzo quando la sua auto è rimasta coinvolta nell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
