L’addio a Di Rocco funerali oggi in Duomo Striscioni e affetto | l’abbraccio della Curva Sud

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Il dolore di Arezzo si raccoglie oggi intorno alla figura di Emanuele Di Rocco (nella foto), il ristoratore rimasto vittima del terribile incidente stradale avvenuto venerdì 12 settembre in via Anconetana. Dopo giorni di attesa, la sua salma è rientrata in città, ieri in molti gli hanno fatto visita nella camera ardente allestita al San Donato. Oggi, alle 15, il funerale sarà celebrato in Duomo: l’ultimo abbraccio di una comunità scossa e ancora incredula. Di Rocco, titolare del Passaparola di viale Michelangelo, stava tornando a casa dopo il servizio del pranzo quando la sua auto è rimasta coinvolta nell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217addio a di rocco funerali oggi in duomo striscioni e affetto l8217abbraccio della curva sud

© Lanazione.it - L’addio a Di Rocco, funerali oggi in Duomo. Striscioni e affetto: l’abbraccio della Curva Sud

In questa notizia si parla di: addio - rocco

Rocco La Cognata, “ addio campione. eri un esempio per tutti”. Il fuoriclasse della Thai Boxe morto in moto

Addio al 'poeta del mare': Rodi Garganico dà il suo addio a Rocco Saccia

Addio a Rocco Saccia, il 'poeta del mare' di Rodi Garganico

l8217addio rocco funerali oggiGiorgio Armani, i funerali in forma privata. Negozi gruppo chiusi in tutto il mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giorgio Armani, i funerali in forma privata. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: L8217addio Rocco Funerali Oggi