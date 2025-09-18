L' abbraccio di Napoli a Pino Daniele | Mannoia Sangiorgi ed Emma infiammano piazza del Plebiscito

"Pino È - Il viaggio del Musicante" che vede alternarsi sul palco un cast all-star di artisti in occasione dei 70 anni dalla nascita e 10 della scomparsa del grande cantante napoletano, serata in onda sabato sera su Rai Uno. A fare gli onori di casa la direttrice artistica dell'evento, Fiorella Mannoia, co-conduttrice della serata assieme a Carlo Conti. Ad aprire la serata lo stesso Pino Daniele con "Yes I know my way", un duetto virtuale con Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi e Emma. "Mi ha lasciato - racconta Sangiorgi - una frase che mi sarei tatuato sulla pelle, se avessi avuto il coraggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'abbraccio di Napoli a Pino Daniele: Mannoia, Sangiorgi ed Emma infiammano piazza del Plebiscito

Napule è Femmena al Teatro San Carlo: con Mariangela D'Abbraccio che canta Pino Daniele e gli autori del Novecento; Napule è Femmena: Mariangela D'Abbraccio canta Pino Daniele e gli autori del Novecento, il 7 aprile 2025 al Teatro San Carlo di Napoli

Napoli riabbraccia Pino Daniele con un concerto tributo - Questa sera in piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno, Raiplay e Rai Radio 2 l'appuntamento con "Pino è - Come scrive ansa.it

Napoli celebra Pino Daniele: in piazza del Plebiscito un concerto con 30 big della musica italiana - A condurre la serata, saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia, entrambi legati da profonda amicizia e stima all’artista ... Si legge su ilcrivello.it