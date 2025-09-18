“Se le ultime tre settimane, piene di rancore e caos, ci hanno insegnato qualcosa, è il gran numero di terroristi che sembrano aver operato nel ciclismo professionistico, sebbene molti armati di nient’altro che gel energetici”. Jonathan Liew si riferisce con il suo usuale sarcasmo alla “rivolta” della Vuelta, l’ultimo episodio di sport riportato alla sua natura profondamente politica. Ovviamente il dibattito successivo alla stretta cronaca ha girato attorno all’opportunità o meno che lo sport finisca invischiato in questioni enormi di politica internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Vuelta, ossia il ciclismo è rimasto l’ultimo sport della rivoluzione: si può blindare uno stadio non una strada (Guardian)