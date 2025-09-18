La Volta Buona pagelle 18 settembre | Katia Buchicchio replica alle critiche 9 Sophie cambiata 8
Caterina Balivo torna in tv con una nuova puntata de La volta buona, il fortunato programma Rai che ha conquistato il pubblico. Il format, anche per questo appuntamento, non cambia, con gli ospiti seduti sul divano e impegnati a discutere riguardo argomenti di costume e attualità. In studio la nuova Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, ma anche tantissimi altri personaggi della tv e del cinema, pronti a raccontarsi. Fra i temi centrali la chirurgia estetica e la tendenza, negli ultimi anni, di puntare su un look che sia naturale, rinunciando a filler e trattamenti invasivi. Da Caterina Balivo, agli ospiti più interessanti: le nostre pagelle della puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: volta - buona
LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI
Carolina Marconi a La volta buona: “Il medico mi ha detto che sono guarita dal tumore”
Carolina Marconi, come sta dopo la malattia: l’annuncio a “La volta buona” (VIDEO)
Che sia la volta buona a Palermo dopo 40 anni di attesa: ecco cosa manca per aprire lo svincolo del Forum. - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, finalmente la volta buona? Oggi si riunisce la Giunta: accordo sindaco-club - X Vai su X
La Volta Buona, pagelle 18 settembre: Katia Buchicchio replica alle critiche (9), Sophie cambiata (8); ?Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vola la Nazionale su Rai 1. Gerry Scotti, in assenza di Affari Tuoi, stabile a 21.4%; Ora o mai più, le pagelle: Carone trionfa (9), Fogli e Pravo distratti e 'furbi' (4), Liorni perde un'occasione (4).
La Volta Buona, pagelle 18 settembre: Katia Buchicchio replica alle critiche (9), Sophie cambiata (8) - La Volta Buona: le pagelle del 18 settembre: Katia Buchicchio replica alle critiche, Sophie Codegoni cambiata. Da dilei.it
La Volta Buona, pagelle 15 settembre: la “bugia” di Katia Ricciarelli (8), Anna Falchi schietta (8) - A La Volta Buona di Caterina Balivo si è tornati a parlare della morte di Pippo Baudo ma anche delle confidenze di Anna Falchi ... dilei.it scrive