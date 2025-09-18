La Volta Buona pagelle 18 settembre | Katia Buchicchio replica alle critiche 9 Sophie cambiata 8

Caterina Balivo torna in tv con una nuova puntata de La volta buona, il fortunato programma Rai che ha conquistato il pubblico. Il format, anche per questo appuntamento, non cambia, con gli ospiti seduti sul divano e impegnati a discutere riguardo argomenti di costume e attualità. In studio la nuova Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, ma anche tantissimi altri personaggi della tv e del cinema, pronti a raccontarsi. Fra i temi centrali la chirurgia estetica e la tendenza, negli ultimi anni, di puntare su un look che sia naturale, rinunciando a filler e trattamenti invasivi. Da Caterina Balivo, agli ospiti più interessanti: le nostre pagelle della puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it

