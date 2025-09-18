AGI - La condizione che vede l'assenza di esperienze sessuali per tutta la vita, cioè la cosiddetta " sexlessness " sembra essere legata a una complessa interazione di fattori genetici, psicologici, sociali e fisici. Lo rivela uno studio su larga scala condotto su circa 400 mila adulti nel Regno Unito e 13 mila e 500 in Australia, guidato da Laura W. Wesseldijk, del Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, in Germania, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Nello studio, coloro che hanno riportato di non aver mai avuto rapporti sessuali tendono ad avere un livello di istruzione più elevato, usano meno sostanze come alcool e tabacco, ma spesso riferiscono sentimenti di solitudine, nervosismo e infelicità. 🔗 Leggi su Agi.it

La vita senza sesso rende infelici