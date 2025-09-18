La visita regale di Donald Trump nel Regno Unito

Essere ricevuti due volte in visita di Stato dal Regno Unito è un privilegio che non era mai toccato a un politico eletto in tempi moderni. Nessuno, tranne Donald Trump. La prima volta il presidente degli Stati Uniti è stato accolto nel 2019 da Elisabetta II a Buckingham Palace, e ora di nuovo a Windsor da Carlo III. Il passaggio di testimone al trono, dalla regina al figlio, ha reso più facile rinnovare l’invito. Trumo è stato accolto con il più imponente picchetto d’onore degli ultimi decenni, oltre 1.300 uomini in alta uniforme, e con una parata che ha attraversato i cortili di Windsor. Il presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania hanno visitato la Green Drawing Room, uno dei saloni di rappresentanza più prestigiosi del castello di Windsor, allestita con una mostra dedicata alla special relationship tra Washington e Londra, per poi, raccogliersi davanti alla tomba di Elisabetta II nella cappella di San Giorgio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La visita regale di Donald Trump nel Regno Unito

