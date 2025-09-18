La visita regale di Donald Trump nel Regno Unito

Linkiesta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere ricevuti due volte in visita di Stato dal Regno Unito è un privilegio che non era mai toccato a un politico eletto in tempi moderni. Nessuno, tranne Donald Trump. La prima volta il presidente degli Stati Uniti è stato accolto nel 2019 da Elisabetta II a Buckingham Palace, e ora di nuovo a Windsor da Carlo III. Il passaggio di testimone al trono, dalla regina al figlio, ha reso più facile rinnovare l’invito. Trumo è stato accolto con il più imponente picchetto d’onore degli ultimi decenni, oltre 1.300 uomini in alta uniforme, e con una parata che ha attraversato i cortili di Windsor. Il presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania hanno visitato la Green Drawing Room, uno dei saloni di rappresentanza più prestigiosi del castello di Windsor, allestita con una mostra dedicata alla special relationship tra Washington e Londra, per poi, raccogliersi davanti alla tomba di Elisabetta II nella cappella di San Giorgio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la visita regale di donald trump nel regno unito

© Linkiesta.it - La visita regale di Donald Trump nel Regno Unito

In questa notizia si parla di: visita - regale

Special relationship | La visita regale di Donald Trump nel Regno Unito; Trump e Melania incontrano Carlo e Camilla. La carrozza, la spada in regalo e la visita alla tomba di Elisabetta; Starmer spera che il fasto reale protegga la visita di Trump dai rischi politici.

visita regale donald trumpIl sorvolo delle Red Arrows, la cerimonia del Beating retreat: tutti i privilegi concessi dal Re a Trump in visita di Stato - Una eccezionale seconda visita di Stato, con tante prime, che cade nei 250 anni dall'indipendenza americana da un re di Londra, Giorgio III ... corriere.it scrive

visita regale donald trumpDonald Trump e Melania accolti dai Reali e contestati dai cittadini: l'evento a Londra - Una giornata divisa tra l’eleganza dei Reali e il dissenso dei cittadini. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Regale Donald Trump