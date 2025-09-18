La visita oncologica si effettua a distanza | il servizio attivato dall' Istituto Tumori da Bari a sei presidi Asl

È stata effettuata la prima televisita oncologica in Puglia grazie a TeleCoro, il nuovo servizio di telemedicina oncologica dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

