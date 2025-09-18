Qualcuno ha fatto un calcolo: dal 10 luglio 2019 – il giorno in cui Milan e Inter hanno consegnato al Comune il primo Studio di fattibilità sul nuovo stadio a San Siro – sono passati sei anni: per l’esattezza, 2.261 giorni. Tanto, troppo tempo, eppure ieri pomeriggio la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha dato un parere favorevole alla proposta di delibera da sottoporre al Consiglio comunale in cui è prevista la vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa a Milan e Inter per 197 milioni di euro, la realizzazione di un nuovo stadio da almeno 71.500 posti nell’area ora occupata dal parcheggio e dal Parco dei Capitani e la parziale demolizione e rifunzionalizzazione del Meazza (al suo posto un centro commerciale, il Museo delle squadre e verde fruibile). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vendita di San Siro. La Giunta dà il via libera. Ma i Verdi: "Contrari". Ora palla al Consiglio