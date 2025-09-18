La vedova di Navalny | Fu ucciso ho le prove L’hanno avvelenato

"Non resterò in silenzio. Affermo che Vladimir Putin è colpevole dell’ omicidio di mio marito, Alexei Navalny. Accuso i servizi segreti russi di aver sviluppato armi chimiche e biologiche proibite. Esigo che i laboratori pubblichino i loro risultati. Finché rimarrete in silenzio, non si fermerà". Sono parole durissime quelle pronunciate da Yulia Navalnaya, vedova del principale oppositore del Cremlino, in un video diffuso sui social e ripreso dalla testata indipendente russa Meduza. Secondo Navalnaya il team dell’oppositore ha raccolto le testimonianze di cinque dipendenti della colonia penale artica di Kharp, i quali hanno riferito che Navalny, poco prima di morire, era stato colpito da convulsioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La vedova di Navalny: "Fu ucciso, ho le prove. L’hanno avvelenato"

