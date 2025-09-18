La valle dei sorrisi recensione | l’horror terzo di Paolo Strippoli è un rarefatto e affascinante viaggio nelle radici del dolore

La nostra recensione de La valle dei sorrisi, opera terza di Paolo Strippoli con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e l’esordiente Giulio Feltri presentata fuori concorso a Venezia 82: un non horror folk tra Lynch e King, in cui il dolore si fa anticamera della crescita. La valle dei sorrisi rappresenta il film più maturo e consapevole di Paolo Strippoli ( A Classic Horror Story, Piove ), e lo smarcamento dalla visceralità dei primi due film per abbracciare un horror di atmosfera e rarefatto che esplode solo nel finale. Con gli sceneggiatori Milo Tissone e Jacopo Del Giudice, Strippoli cita Lynch nelle atmosfere e l’immaginario kinghiano (in particolare Carrie) nel tema del dolore come anticamera necessaria della crescita, oltre che argomenti quali la ricerca della propria identità e del proprio senso di appartenenza, l’amore come forza redentrice e la perdita dell’innocenza affidandosi a Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon e all’esordiente Giulio Feltri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

