la toscana torni ad essere terra di pace e diritti sostegno alla proposta delle acli di arezzo

Arezzo, 18 settembre 2025 – “Accolgo e sostengo con convinzione la proposta avanzata dalle Acli di Arezzo per l’istituzione di assessorati alla Pace nei nostri Comuni”, così Francesco Romizi. “È un’idea che intercetta una sensibilità diffusa e che oggi, di fronte alla guerra in Ucraina, e al genocidio che si consuma a Gaza, alle spinte belliciste dei Governi europei e al rischio di nuovi conflitti nel mondo, assume un valore ancora più urgente e necessario. La pace non è un concetto astratto: è un impegno concreto delle istituzioni nel difendere i diritti umani, nel promuovere il dialogo e la convivenza, nel costruire ponti laddove altri alzano muri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

