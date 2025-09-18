La toga che ha scarcerato lo stupratore aveva liberato anche un marito violento
Prima di rimettere in circolazione il maliano di San Zenone, la giudice progressista «graziò» un altro straniero che abusava della moglie. Dopo 40 giorni fece retromarcia.
Il maliano che a fine agosto ha abusato di una ragazza alla stazione di San Zenone al Lambro era stato fatto uscire dal Cpr da una toga di Magistratura democratica, nonostante le denunce di maltrattamenti in famiglia.
Chissà se c'è un giudice a Berlino. Se c'è, mi domando che tipo sarà. Avrà la faccia e le idee di Elisabetta Meyer, la toga che ha liberato il maliano che poi ha stuprato una ragazza in attesa del treno a San Zenone al Lambro? di @belpietrotweet