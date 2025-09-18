La toga che ha scarcerato lo stupratore aveva liberato anche un marito violento

Prima di rimettere in circolazione il maliano di San Zenone, la giudice progressista «graziò» un altro straniero che abusava della moglie. Dopo 40 giorni fece retromarcia. 🔗 Leggi su Laverita.info

