La Teknowool mette il turbo al team Snipers
Una serata all’insegna della passione per i motori, quella tenutasi l’11 settembre al Teknowool Point, specialista in isolanti e nanotecnologie, di Strada Fabbreccia a Pesaro, sulla interquartieri. Ospite d’onore il team Snipers, storica scuderia motociclistica pesarese fondata nel 1964 dal mago dei motori Giancarlo Cecchini (allora socio con Raoul Baronciani) per celebrare un “matrimonio” con un’azienda che mette a disposizione del team le sue innovative tecnologie (una linea di prodotti nanotecnologici per il trattamento e la pulizia delle superfici, con una gamma specifica dedicata allo sport). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
