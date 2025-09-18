La tavoletta del water ha rivelato che ero incinta ben prima che facessi il test di gravidanza | lo strano caso della tiktoker Naginah Gogolli – VIDEO

In giorno il sedile del water di una ragazza è diventato misteriosamente viola all’inizio del 2020, scatenando così le speculazioni in famiglia. A raccontare l’evento è la stessa protagonista Naginah Gogolli, che ha subito intuito che quell’evento era legato alla gravidanza, un presentimento poi confermato da un test, dopo l’arrivo della nausea. Il “caso” è diventato virale su TikTok. Tutto è accaduto nei primi mesi del 2020, mentre il mondo entrava in lockdown, un bagno di New York City è diventato l’inaspettata cornice di una clip virale su TikTok. La tavoletta bianca del water di Naginah Gogolli ha iniziato misteriosamente a diventare viola, rivelando un segreto che nemmeno un test di gravidanza aveva ancora confermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

