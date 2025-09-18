La surreale espulsione di Ghandri annullata dal VAR | resta senza maglia l'aveva regalata a un tifoso

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nader Ghandri viene espulso durante la sfida di Coppa di Russia contro lo Zenit. Il giocatore così uscendo dal campo regala la maglia a un tifoso ma il VAR annulla il suo cartellino rosso e così deve rientrare sul terreno di gioco chiedendo al tifoso di ridargliela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: surreale - espulsione

La surreale espulsione di Ghandri annullata dal VAR: resta senza maglia, l'aveva regalata a un tifoso.

surreale espulsione ghandri annullataLa surreale espulsione di Ghandri annullata dal VAR: resta senza maglia, l’aveva regalata a un tifoso - Ormai all'interno degli spogliatoi Ghandri viene richiamato dai collaboratori del suo allenatore per rientrare in campo poiché il VAR aveva cancellato l'iniziale decisione dell'arbitro annullando di ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Surreale Espulsione Ghandri Annullata