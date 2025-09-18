La surreale espulsione di Ghandri annullata dal VAR | resta senza maglia l'aveva regalata a un tifoso
Nader Ghandri viene espulso durante la sfida di Coppa di Russia contro lo Zenit. Il giocatore così uscendo dal campo regala la maglia a un tifoso ma il VAR annulla il suo cartellino rosso e così deve rientrare sul terreno di gioco chiedendo al tifoso di ridargliela. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La surreale espulsione di Ghandri annullata dal VAR: resta senza maglia, l'aveva regalata a un tifoso - Ormai all'interno degli spogliatoi Ghandri viene richiamato dai collaboratori del suo allenatore per rientrare in campo poiché il VAR aveva cancellato l'iniziale decisione dell'arbitro annullando di ...