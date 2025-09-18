La Striscia di Gaza prima e dopo la guerra | le immagini impressionanti

Gaza rasa al suolo: uno scenario apocalittico. E’ la triste realtà in cui versa la popolazione palestinese da quando Israele, in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha iniziato a bombardare la Striscia distruggendo scuole, ospedali, edifici residenziali e uccidendo oltre 65.000 persone. Le immagini mostrano Gaza City, Khan Younis e Rafah prima e dopo i raid dello Stato ebraico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

la striscia di gaza prima e dopo la guerra le immagini impressionanti

© Lapresse.it - La Striscia di Gaza prima e dopo la guerra: le immagini impressionanti

