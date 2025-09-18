La strada stretta verso il profondo Nord con Jacob Elordi su TimVision | Il trailer ufficiale italiano

Comingsoon.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutta oggi in streaming su TimVision La strada stretta verso il profondo Nord, miniserie basata sul premiato romanzo di Richard Flanagan e con Jacob Elordi protagonista: il trailer ufficiale italiano e tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Ne La strada stretta verso il profondo Nord, amore e guerra si intrecciano in modo indissolubile (e Jacob Elordi è fenomenale) - La miniserie australiana di Justin Kurzel su TimVision è un racconto bellico bruciante, di quelli che lasciano il segno per sempre

La strada stretta verso il profondo Nord: recensione della miniserie - La recensione di La strada stretta verso il profondo Nord, con protagonista Jacob Elordi.

