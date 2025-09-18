La strada che oggi è gratis e diventerà a pagamento in Brianza | quanto costerà guidare sulla Milano-Meda

C’è chi è tornato da poco dalle vacanze e chi si è già catapultato nei ritmi serrati, nelle code e nel traffico spesso reso difficoltoso anche dagli incidenti. E presto per gli automobilisti brianzoli arriverà anche una novità: 4 euro per andare al lavoro e 4 euro per rientrare a casa lungo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it