La storia di casa nostra ’I Tigrotti di Maremma’

Un viaggio tra storia e suggestione visiva. Oggi alle 20.30, lo spazio verde davanti alla "Casa della memoria al futuro" di Maiano Lavacchio si trasformerà in un palcoscenico unico per lo spettacolo " I Tigrotti di Maremma ", messa in scena che unisce la poesia del teatro delle ombre con la forza narrativa della memoria storica. L’appuntamento, aperto al pubblico, è il frutto di un progetto culturale promosso dall’Accademia del libro di Montemerano, realizzato in collaborazione con il Comune di Magliano, Isgrec, il Comitato Anpi ’Norma Parenti’ e l’associazione Working Class Hero, con il sostegno del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
