La star del Man United Casemiro dovrebbe partire la prossima estate

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il Manchester United si sta preparando per l’eventuale partenza del centrocampista Casemiro, con rapporti credibili che suggeriscono che il veterano ha deciso di lasciare l’Old Trafford alla fine della stagione in corso. Secondo Trivela, si sta formando un consenso sul fatto che il giocatore “intende andarsene” alla fine della stagione e un accordo con un nuovo club potrebbe essere in lavorazione già a gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com