La star 30enne riscrive le regole della manicure bon ton con un twist selvaggio perfetto per i look autunnali
Anche nella scintillante cornice della New York Fashion Week, quando Dua Lipa alza la mano il mondo si ferma. Succede a un evento esclusivo in cui la star da poco 30enne riscrive le regole dell'eleganza moderna. Come? Con una manicure ultra glamour e selvaggia. Dove ogni unghia racconta una storia di potere, seduzione e stile. Sotto i riflettori argentati dell'evento Harper's Bazaar Icons Issue with Bvlgari, la popstar ferma il tempo calcando il red carpet come solo lei sa fare. Con grazia felina, una sicurezza disarmante e un dettaglio impossibile da non notare.
