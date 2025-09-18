La stangata sulle pensioni | maxi-tagli con le destre
Era uno dei cavalli di battaglia delle destre e soprattutto della Lega. Sulle pensioni, Matteo Salvini aveva promesso un cambio di passo. Con più possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro e la fine della rivalutazione parziale degli assegni. E invece le cose sono andate molto diversamente, su entrambi i fronti. Partiamo dal secondo: i pensionati con assegni sopra i 2.500 euro lordi hanno subito una perdita, per la mancata rivalutazione, di almeno 13mila euro in 10 anni. Cifra che sale fino a 115mila euro per chi ha assegni da oltre 10mila euro lordi. Tagli alle pensioni: gli effetti della cura delle destre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: stangata - pensioni
Premi 2026: nuova stangata in arrivo! Negli ultimi 20 anni i premi di cassa malati sono più che raddoppiati, mentre salari e pensioni sono fermi. Tra poche settimane scopriremo i premi 2026: +5%? +8%? +10%? Non aspettare che sia troppo tardi! Vota ORA: - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, maxi-taglio fino a 14mila euro e uscite più lontane: la stangata del Governo Meloni https://msn.com/it-it/money/storie-principali/pensioni-maxi-taglio-fino-a-14mila-euro-e-uscite-pi%C3%B9-lontane-la-stangata-del-governo-meloni/ar-AA1LPelJ?ocid= - X Vai su X
Pensioni, maxi-taglio fino a 14mila euro e uscite più lontane: la stangata del Governo Meloni; La stangata sulle pensioni: maxi-tagli con le destre.
La stangata sulle pensioni: maxi-tagli con le destre - Con le destre al governo, la mancata rivalutazione delle pensioni ha portato un taglio agli assegni di diverse migliaia di euro. Segnala lanotiziagiornale.it
Pensioni, più penalizzate da inflazione quelle sopra i 2.500 lordi: l'analisi - Questa la fotografia scattata da Itinerari Previdenziali e Cida, secondo cui il sistema della perequazione automatica, con modifiche subite in diverse occasioni, si è tramutato "in una riduzione strut ... Segnala tg24.sky.it