Era uno dei cavalli di battaglia delle destre e soprattutto della Lega. Sulle pensioni, Matteo Salvini aveva promesso un cambio di passo. Con più possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro e la fine della rivalutazione parziale degli assegni. E invece le cose sono andate molto diversamente, su entrambi i fronti. Partiamo dal secondo: i pensionati con assegni sopra i 2.500 euro lordi hanno subito una perdita, per la mancata rivalutazione, di almeno 13mila euro in 10 anni. Cifra che sale fino a 115mila euro per chi ha assegni da oltre 10mila euro lordi. Tagli alle pensioni: gli effetti della cura delle destre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La stangata sulle pensioni: maxi-tagli con le destre