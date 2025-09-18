La sposa è in ritardo il prete fa iniziare il matrimonio senza di lei a Varazze | Questione di rispetto

“Avevo avvisato che avrei iniziato allo scoccare delle campane, deve esserci rispetto per i fedeli”: così il parroco di Varazze (Savona) che ha dato il via al matrimonio senza la sposa. Imbarazzo tra invitati e familiari per la cerimonia iniziata senza la protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it