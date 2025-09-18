La Spagna pronta a rinunciare ai Mondiali 2026 se ci sarà Israele | una mossa senza precedenti
Il governo spagnolo minaccia di non mandare la nazionale campione d'Europa in carica ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in USA, Canada e Messico; si Israele si qualificasse e fosse ammesso alla competizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spagna - pronta
Spagna pronta a ritirarsi dall’Eurovision: cresce il fronte europeo contro la presenza di Israele https://buff.ly/wuI0RrE - facebook.com Vai su Facebook
Spagna pronta a ritirarsi dall’Eurovision: cresce il fronte europeo contro la presenza di Israele - X Vai su X
Spagna pronta a boicottare il Mondiale 2026 se Israele si qualificherà; La Spagna pronta a prendere una decisione senza precedenti per i Mondiali 2026; Dalla Spagna – Possibile rinuncia al Mondiale 2026 se si qualifica Israele.
Spagna pronta a rinunciare al Mondiale 2026 se Israele si qualificherà: lo scenario - La Spagna potrebbe disertare il Mondiale 2026 in USA, Messico e Canada in caso di qualificazione. Da tuttomercatoweb.com
Mondiali, la Spagna tifa Gattuso: Madrid può ritirare la Roja dal torneo se Israele si qualifica ai danni dell’Italia - Il governo di Madrid ha confermato che potrebbe obbligare la Spagna a non partecipare ai Mondiali nel caso dovesse esserci Israele: i supporter iberici tifano per l'Italia nelle qualificazioni ... sport.virgilio.it scrive