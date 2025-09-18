La Spagna apre un’inchiesta sui presunti crimini di guerra a Gaza | Molto materiale probatorio

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spagna, dopo avere approvato un provvedimento di misure per “fermare il genocidio”, si conferma alla guida dei Paesi europei che adottano misure contro il governo di Benjamin Netanyahu con l’apertura di un’indagine preliminare sulle presunte “gravi violazioni del Diritto internazionale dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale Umanitario” commessi dall’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Ad autorizzare l’inchiesta il procuratore generale dello Stato spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, sollecitato dal capo della Procura per i Diritti umani e la Memoria Democratica, Dolores Delgado, in base al principio di giurisdizione universale, in dichiarazioni alla radio Cadena Ser. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la spagna apre un8217inchiesta sui presunti crimini di guerra a gaza molto materiale probatorio

© Ilfattoquotidiano.it - La Spagna apre un’inchiesta sui presunti crimini di guerra a Gaza: “Molto materiale probatorio”

In questa notizia si parla di: spagna - apre

Gaza, Spagna apre indagine su sospetti crimini di Israele

spagna apre un8217inchiesta presuntiSpagna apre inchiesta su presunti crimini di guerra a Gaza - Il procuratore generale dello Stato spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato l'apertura di un'indagine preliminare sulle presunte "gravi violazioni del Diritto internazionale dei Diritti Umani e ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spagna Apre Un8217inchiesta Presunti