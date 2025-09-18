La Spagna apre un’inchiesta sui presunti crimini di guerra a Gaza | Molto materiale probatorio
La Spagna, dopo avere approvato un provvedimento di misure per “fermare il genocidio”, si conferma alla guida dei Paesi europei che adottano misure contro il governo di Benjamin Netanyahu con l’apertura di un’indagine preliminare sulle presunte “gravi violazioni del Diritto internazionale dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale Umanitario” commessi dall’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Ad autorizzare l’inchiesta il procuratore generale dello Stato spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, sollecitato dal capo della Procura per i Diritti umani e la Memoria Democratica, Dolores Delgado, in base al principio di giurisdizione universale, in dichiarazioni alla radio Cadena Ser. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
