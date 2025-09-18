La soffoca e la chiude in un sacco Cosa dice la lettera su Elena Vergari

“ È ancora buio. L’auto piccola, nera, volta a sinistra e si posiziona fra la rete del campetto e il cassonetto. Qui . finge di abbracciarla, invece la soffoca. Poi la chiude in un sacco e tenta di metterlo nel cassonetto, ma non riesce. Allora va avanti fino alla zona dei ruderi e la getta nella botola ”. Sono i dettagli che appaiono nella lettera inviata nel 2017 alla procura di Civitavecchia e che racconterebbero del presunto omicidio di Elena Vergari, scomparsa a Ladispoli, nei pressi di Roma, il 5 giugno 2005. “ Chi l’ha visto? ” aggiunge specificazioni e nuovi tasselli sul cold case: non si tratterebbe, per esempio, di una lettera anonima, ma la missiva riporta una firma, ovvero “ Giulia ” con due lettere maiuscole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “La soffoca e la chiude in un sacco”. Cosa dice la lettera su Elena Vergari

In questa notizia si parla di: soffoca - chiude

L’afa soffoca l’Europa, Parigi in allerta rossa, chiude la Tour Eiffel

Dopo 18 anni, chiude il negozio di scarpe e vestiti in Vicolo del Folletto - facebook.com Vai su Facebook

Finge di abbracciarla e la soffoca, cosa c'è scritto nella lettera anonima sulla scomparsa di Elena Vergari; Cane chiuso in un sacchetto e poi gettato in campagna: salvo in extremis, ora sta bene e cerca una famiglia; “La soffoca e la chiude in un sacco”. Cosa dice la lettera su Elena Vergari.

“La soffoca e la chiude in un sacco”. Cosa dice la lettera su Elena Vergari - Nel luogo del ritrovamento delle ossa la terra è stata smossa ... Riporta ilgiornale.it

“Finge di abbracciarla e la soffoca”, cosa c’è scritto nella lettera anonima sulla scomparsa di Elena Vergari - Nel messaggio viene raccontato cosa sarebbe successo a Elena Vergari: “È stata uccisa, il corpo è ... Secondo fanpage.it