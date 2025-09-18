La sinistra riparte da Iacchetti pure Landini lo incorona | Importante

La sinistra riparte da Enzo Iacchetti. Il comico e co-conduttore di Striscia la notizia, non proprio un Che Guevara dell'attivismo politico, l'altro giorno è stato ospite di 'È sempre Cartabianca" in quanto sostenitore della causa palestinese, e si è scontrato pesantemente con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, arrivando a insultarlo e minacciarlo di prenderlo a pugni. I video di quanto accaduto nello studio di Bianca Berlinguer sono diventati virali galvanizzando la sinistra che ha trovato un nuovo, insospettabile, paladino. "È importante che il mondo dello spettacolo e della cultura prenda posizione su Gaza", dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Cagliari per l'assemblea del sindacato sardo, commentandole imprese televisive di Enzo Iacchetti sull'intervento di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

