“La sindrome della tripla X può avere conseguenze gravi su una bambina?”

Buongiorno dottore, sono già mamma di un bel bimbo di 5 anni e ho 42 anni. Sono nuovamente incinta e dopo i controlli del caso abbiamo saputo che è una femminuccia e, pur non avendo nessun problema, ha la tripla x. Io e mio marito siamo entrati in panico, nonostante il medico ci abbia detto che non avrebbe avuto nessun problema se non solo forse problemi di fertilità quando sarà grande. Noi abbiamo fatto ricerche su internet e abbiamo letto tante cose brutte: ovvero che questa tripla x potrebbe causare problemi muscolari, problemi nel linguaggio e nell’apprendimento, problemi mentali, piccolo encefalo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
