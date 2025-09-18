La sindaca Ferdinandi stanzia nuovi fondi per la sicurezza Ora controlli mobili e mirati su tutto il territorio

La zona "rossa" a Fontivegge ha dato i suoi risultati in fatto di lotta al crimine nel periodo quello più difficile - l'estate - facendo diminuire nettamente i reati, aumentando la pressione dei crimini. La zona rossa era stata proposta dal sottosegretario del Governo Meloni, Emanuele Prisco, ed. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Lettera della sindaca Ferdinandi alla Premier Meloni: "A Gaza un genocidio. Il Governo riconosca lo Stato di Palestina"

Perugia, Faroni e la sindaca Ferdinandi si incontrano a Palazzo dei Priori

Oggi è stato un primo giorno di scuola davvero speciale! La Sindaca Vittoria Ferdinandi ha fatto visita alle classi della nostra Scuola Primaria XX Giugno, accompagnata dalla nostra Dirigente Scolastica Valentina Ciacca. Un saluto e un augurio prezioso per - facebook.com Vai su Facebook

La sindaca Ferdinandi stanzia nuovi fondi per la sicurezza. Ora controlli mobili e mirati su tutto il territorio; Perugia celebra il 14 settembre 1860. La sindaca Ferdinandi: Un giorno che ha portato libertà e rinascita; Doppia genitorialità, la sindaca Ferdinandi firma per cinque bambine figlie di tre coppie di mamme . Dove esiste l'amore deve esserci anche la legge.

