La sindaca Ferdinandi stanzia nuovi fondi per la sicurezza Ora controlli mobili e mirati su tutto il territorio

Perugiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La zona "rossa" a Fontivegge ha dato i suoi risultati in fatto di lotta al crimine nel periodo quello più difficile - l'estate - facendo diminuire nettamente i reati, aumentando la pressione dei crimini. La zona rossa era stata proposta dal sottosegretario del Governo Meloni, Emanuele Prisco, ed. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindaca - ferdinandi

Lettera della sindaca Ferdinandi alla Premier Meloni: "A Gaza un genocidio. Il Governo riconosca lo Stato di Palestina"

Perugia, Faroni e la sindaca Ferdinandi si incontrano a Palazzo dei Priori

La sindaca Ferdinandi stanzia nuovi fondi per la sicurezza. Ora controlli mobili e mirati su tutto il territorio; Perugia celebra il 14 settembre 1860. La sindaca Ferdinandi: Un giorno che ha portato libertà e rinascita; Doppia genitorialità, la sindaca Ferdinandi firma per cinque bambine figlie di tre coppie di mamme . Dove esiste l'amore deve esserci anche la legge.

Nuovi cartelli «pro life», appello delle donne alla sindaca Raggi per rimuoverli - È successo di nuovo: grandi poster scioccanti e assurdi di attacco alla legge 194 sono comparsi sui muri di Roma negli spazi dell’affissione pubblicitaria a pagamento. Da ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaca Ferdinandi Stanzia Nuovi