Il post non si presta a interpretazioni contraddittorie. La foto di Charlie Kirk, assieme alla moglie e ai due figli, è sovrastata dalla scritta: “Charlie Kirk 10 settembre 2025”. Il ritratto di una famiglia felice, prima di essere sconvolta dalla brutale uccisione del giovane esponente politico repubblicano durante un comizio in una università statunitense. Nella parte inferiore della fotografia, la citazione di una frase di Giacomo Matteotti con la data 10 giugno 1924, il giorno in cui venne rapito da una squadraccia fascista e ucciso a Roma perché oppositore del regime di Benito Mussolini: “Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sindaca di Rovigo posta una foto di Charlie Kirk e una frase di Giacomo Matteotti. Il Pd: “Evitare sovrapposizioni e strumentalizzazioni”