La seconda circoscrizione si riunisce allo Sperone | Rigenerazione urbana sull' esempio di padre Puglisi

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica scende in strada. Oggi, in via Li Puma, si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio della seconda circoscrizione, iniziativa inserita nel programma ufficiale del centro Padre Nostro per commemorare il beato padre Pino Puglisi nel 32esimo anniversario del suo martirio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

