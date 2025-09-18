La seconda circoscrizione si riunisce allo Sperone | Rigenerazione urbana sull' esempio di padre Puglisi
La politica scende in strada. Oggi, in via Li Puma, si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio della seconda circoscrizione, iniziativa inserita nel programma ufficiale del centro Padre Nostro per commemorare il beato padre Pino Puglisi nel 32esimo anniversario del suo martirio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La seconda circoscrizione si riunisce allo Sperone: Rigenerazione urbana sull'esempio di padre Puglisi; Palermo, il 29 luglio Consiglio di Circoscrizione sulla riqualificazione della Costa Sud all'Ecomuseo del Mare.