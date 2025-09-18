La scure sulla moda Dagli esuberi di Burberry all’addio di C&A | Pagano i lavoratori

La scure del gruppo britannico Burberry, griffe fondata quando correva l’anno 1856 e caratterizzata da abiti e accessori con motivo a tartan, si abbatte su Milano. Nell’ambito di un piano globale di riduzione del personale, sono 39 i lavoratori milanesi su un totale di circa 330 in Italia al centro di una procedura di licenziamento collettivo in una fase delicata per il settore della moda e dell’abbigliamento, con ripercussioni sull’occupazione nei negozi e negli uffici. Oggi è previsto un incontro fra i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e l’azienda, che nonostante l’apertura estiva dello stato di agitazione finora non è tornata sui suoi passi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

