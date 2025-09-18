La scuola distratta e il silenzio che uccide | Paolo Andrea e il dovere di non dimenticare
«Ogni bambino che non viene aiutato a essere se stesso diventa un adulto che faticherà a vivere», scriveva Maria Montessori, ricordandoci che l’educazione non è mai neutra: può salvare o può ferire, può accogliere o può respingere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Paolo, 15 anni, vittima del silenzio: quando la scuola ignora, il bullismo uccide - Il suo suicidio è l’ultima tragedia annunciata in un sistema che premia l’omertà e punisce la fragilità. Come scrive primonumero.it