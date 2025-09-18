‘La scuola che vogliamo’ a Villa Silvia Carducci un pomeriggio per la comunità educante cittadina tra dibattiti e animazione

Domenica 21 settembre, dalle ore 14.30, Villa Silvia Carducci ospita l’evento ‘La scuola che vogliamo’, organizzato dal CSSE e aperto a insegnanti, comunità educante, famiglie, studenti e studentesse. Il pomeriggio sarà introdotto dallo spettacolo a cura del Circo Paniko, mentre alle ore 16 ci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scuola media, 39 genitori firmano la lettera: "Vogliamo la settimana corta, sabato libero per i nostri ragazzi"

La riforma del voto in condotta è realtà, via libera del Cdm. Valditara: “Segnale chiaro. Vogliamo una scuola autorevole basata sul rispetto”

Nuove Indicazioni Nazionali, Frassinetti: “Vogliamo una scuola che vada oltre il nozionismo. Ai docenti chiediamo una scelta responsabile dei contenuti e una didattica che accompagni alla riflessione”

Flc Cgil Palermo su inizio scuole: ”Anno nuovo, problemi vecchi. Dall’edilizia al precariato degli insegnanti al calo di iscrizioni”. Riparte la piattaforma ‘La scuola che vogliamo’ per segnalazioni su edilizia scolastica Palermo 15 settembre 2025 - “Anno nuovo p - facebook.com Vai su Facebook

